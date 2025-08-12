Junge vermisst 13-Jähriger von Campingplatz verschwunden - Großeinsatz
Von einem Campingplatz an einem See verschwindet ein 13-Jähriger. Die Polizei sucht mit Hochdruck.
12.08.2025, 09:37
Lohsa - Die Polizei sucht mit einem Großaufgebot nach einem 13-Jährigen im Landkreis Bautzen. Der Junge war am Sonntagabend von einem Campingplatz bei Lohsa verschwunden, wie ein Polizeisprecher auf Anfrage sagte. Mit Booten, Drohen, Hubschraubern und Hunden werden demnach der Silbersee und der Scheibesee sowie deren Umgebung durchsucht.