  3. Junge vermisst: 13-Jähriger von Campingplatz verschwunden - Großeinsatz

Von einem Campingplatz an einem See verschwindet ein 13-Jähriger. Die Polizei sucht mit Hochdruck.

Von dpa 12.08.2025, 09:37
Suche nach vermisstem Jungen: Die Polizei fahndet mit Booten, Hubschraubern und Hunden im Raum Lohsa. (Symbolbild) Jan Woitas/dpa

Lohsa - Die Polizei sucht mit einem Großaufgebot nach einem 13-Jährigen im Landkreis Bautzen. Der Junge war am Sonntagabend von einem Campingplatz bei Lohsa verschwunden, wie ein Polizeisprecher auf Anfrage sagte. Mit Booten, Drohen, Hubschraubern und Hunden werden demnach der Silbersee und der Scheibesee sowie deren Umgebung durchsucht.