13 Millionen Euro für neue Integrationsprojekte in Sachsen

Dresden - 2022 werden weitere 39 Integrationsprojekte in Sachsen vom Freistaat gefördert. Dafür stehen im Haushalt 13,44 Millionen Euro zur Verfügung, wie das Ministerium für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt am Freitag mitteilte. Danach gingen insgesamt 125 Anträge mit einem Gesamtvolumen von 17,746 Millionen Euro bei der Sächsischen Aufbaubank ein, darunter 55 Folgeanträge für laufende und 70 Anträge für neue Projekte.

Die seit 2015 bestehende Förderung soll die gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit Migrationsgeschichte am gesellschaftlichen Leben verbessern, „Hilfe zur Selbsthilfe“ geben und das Miteinander in der Gesellschaft stärken, sagte Sozialministerin Petra Köpping (SPD). Es gehe auch um die interkulturelle Öffnung in Organisationen und den Abbau von Vorurteilen und Fremdenfeindlichkeit. Dabei sei Integration ein gesamtgesellschaftlicher Prozess, den Personen mit Migrationsgeschichte und die Mehrheitsgesellschaft gleichermaßen aufgefordert seien, zu gestalten.