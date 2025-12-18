In einem turbulenten Spitzenspiel genügen den Eisbären Berlin fünf Treffer nicht zum Sieg. Den Ausschlag geben vier Überzahltore der Ingolstädter.

Ingolstadt - Die Eisbären Berlin haben das torreiche Spitzenspiel der Deutschen Eishockey Liga gegen den ERC Ingolstadt verloren. Der deutsche Meister unterlag beim Tabellenführer nach einer frühen 2:0-Führung am Ende mit 5:8 (2:3, 2:2, 1:3). Yannick Veilleux erzielte zwei Tore, außerdem trafen Markus Vikingstad, Frederik Tiffels und Liam Kirk für die Hauptstädter.

Vor 4.346 Zuschauern in der Ingolstädter Arena gelang den Gästen ein Blitzstart: Vikingstad traf nach 68 Sekunden, Tiffels baute den Vorsprung aus (4.). Danach brachten sich die Berliner aber durch Zeitstrafen aus dem Konzept. Die Hausherren nutzten ihre ersten beiden Überzahlgelegenheiten und glichen durch Tore von Kenny Agostino (7.) und Peter Abbandonato (9.) aus. Kurz darauf sorgte Austen Keating sogar für die Führung der Oberbayern (10.).

Die Berliner kassieren vier Gegentore in Unterzahl

Im zweiten Drittel gelang Veilleux der Ausgleich (29.). Alex Breton antwortete mit dem dritten Powerplay-Treffer der Ingolstädter (30.), ehe auch die Eisbären eine Überzahlsituation verwerteten: Veilleux traf zum zweiten Mal (35.). Wiederum Breton erzielte aber das 5:4 der Gastgeber (39.).

Im Schlussabschnitt glich Kirk für die Berliner aus (47.), doch Riley Barber (49.), Riley Sheen wiederum im Powerplay (50.) und erneut Keating (60.) entschieden das Spiel zugunsten der Gastgeber.