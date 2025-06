An einem Freibad attackiert eine Gruppe Jugendlicher einen 14-Jährigen. Der Teenager wird schwer verletzt. Als zwei Bekannte eingreifen wollen, wird einem von ihnen das Fahrrad gestohlen.

In Bad Sulza

Bad Sulza - Ein 14-Jähriger ist nach einem Freibadbesuch in Bad Sulza (Landkreis Weimarer Land) von einer Gruppe Jugendlicher angegriffen und schwer verletzt worden. Die zwölf Jugendlichen sollen den Teenager am Samstagabend in der Nähe des Freibads unvermittelt vom Fahrrad getreten haben, wie die Polizei mitteilte. Anschließend sollen sie auf ihn eingeschlagen und eingetreten haben.

Laut Polizei mussten die schweren Verletzungen des 14-Jährigen in einer Klinik behandelt werden. Zwei gleichaltrige Bekannte wollten schlichten. Einer der Jugendlichen wurde dabei leicht verletzt, dem anderen wurde das Fahrrad geklaut. Die Polizei nahm die Verdächtigen im Alter von 13 bis 15 Jahren in Gewahrsam - einige von ihnen im Freibad.

Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Landfriedensbruchs, gefährlicher Körperverletzung und Raubs. Laut Polizei sollen die Verdächtigen aus dem Raum Naumburg kommen. Bisherigen Erkenntnissen zufolge gab es zu der Auseinandersetzung keine Vorgeschichte. Der 14-Jährige und die Gruppe sollen sich nicht gekannt haben.