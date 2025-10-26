Fast 100 Wölfe im Land sind seit dem Jahr 2000 nach Verkehrsunfällen verendet. Eine Statistik zeigt, woran tot aufgefundene Wölfe sonst noch gestorben sind.

Die Dokumentations- und Beratungsstelle des Bundes zum Thema Wolf erfasst die Zahl der toten Wölfe und die Todesursachen. (Symbolbild)

Magdeburg - Von Autos angefahren, illegal getötet oder auf natürliche Weise gestorben: In den vergangenen 25 Jahren sind in Sachsen-Anhalt 140 Wölfe tot aufgefunden worden. Das geht aus der Datenbank der Dokumentations- und Beratungsstelle des Bundes zum Thema Wolf hervor.

In 98 Fällen war die Todesursache demnach ein Verkehrsunfall, 18 Mal wurde illegale Tötung nachgewiesen, 13 Mal starben die Wölfe eines natürlichen Todes. In mehreren Fällen war die Todesursache unklar oder noch offen. Bundesweit lag die Zahl der tot aufgefundenen Wölfe der Statistik zufolge bei 1.315 in den Jahren 2000 bis 2025.

Unter den zehn jüngsten gemeldeten Fällen sind zwei aus Sachsen-Anhalt: Im Landkreis Anhalt-Bitterfeld kam am 13. Oktober ein Welpe bei einem Verkehrsunfall ums Leben, am 6. Oktober starb ebenfalls ein Welpe bei einem Unfall im Jerichower Land bei Parchen.