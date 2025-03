15.000 Euro in ICE gefunden - Eigentümerin meldet sich

15.000 Euro in bar können dank einer ehrlichen Finderin an die Eigentümerin übergeben werden. (Symbolbild)

Leipzig/München - Einen Tag, nachdem 15.000 Euro in einem Zug gefunden wurden, hat sich nun die Besitzerin des Geldes gemeldet. Die 34-Jährige aus Schleswig-Holstein hatte laut Bundespolizei bereits am Sonntag Anzeige in Hamburg erstattet, weil sie davon ausging, dass ihr Portemonnaie mit dem Bargeld gestohlen worden sei.

Doch sie hatte Glück: Eine ehrliche Finderin - nach Polizeiangaben eine 33 Jahre alte Frau aus Leipzig - hatte die Tasche mit 15.000 Euro am Sonntag im ICE von Hannover nach München entdeckt und die Bundespolizei informiert. Nachdem am Montag deutschlandweit über den ungewöhnlichen Fund berichtet worden war, meldete sich die Eigentümerin bei der Bundespolizei.

Demnach habe sie eine detaillierte Beschreibung des Geldbeutels – ein pinker Brustbeutel mit Prinzessinnen – abgegeben und sei als Eigentümerin identifiziert worden. Das Bargeld, das sie für den Kauf eines Autos vorgesehen hatte, werde nun an sie übergeben. Die ehrliche Finderin soll einen Finderlohn erhalten, hieß es.