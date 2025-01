Ein Feuerwerkskörper liegt in der Silvesternacht in einer Straße in Schmölln. Als sich eine 15-Jährige nähert, explodiert er und verletzt sie schwer. Fenster eines Wohnhauses gehen zu Bruch.

Schmölln - Eine 15-Jährige ist in Schmölln (Landkreis Altenburger Land) bei der Explosion eines Feuerwerkskörpers schwer verletzt worden. Die Jugendliche fiel bei der Detonation in der Silvesternacht in Ohnmacht und erlitt schwere Verletzungen an den Beinen, die operiert werden mussten, wie die Polizei Gera am Freitag mitteilte.

Das Mädchen soll in der Silvesternacht demnach mit weiteren Menschen in der Crimmitschauer Straße unterwegs gewesen sein. Als sich die 15-Jährige dem Sprengkörper näherte, der auf der Straße lag, explodierte dieser, wie es hieß.

Bei der Explosion wurden laut Polizei zudem vier Fenster hinter den herabgelassenen Rollläden eines Wohnhauses beschädigt. Die Täter flüchteten den Angaben zufolge unerkannt. Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen.