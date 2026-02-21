Er war auf einem Moped unterwegs und wusste womöglich, dass er etwas Verbotenes tut. Über mehrere Feldwege versuchte der Jugendliche zu entkommen. Jedoch ohne Erfolg.

Niedere Börde - Ein 15-Jähriger hat im Landkreis Börde auf einem umgebauten Moped versucht, einer Polizeikontrolle zu entkommen. Als die Beamten dem Jugendlichen am Freitagabend das Signal gaben, zu stoppen, beschleunigte er auf bis zu 100 Kilometer pro Stunde, wie die Polizei mitteilte. Anschließend sei es zu einer minutenlangen Verfolgungsjagd gekommen.

Die Einsatzkräfte seien dem 15-Jährigen über mehrere Feldwege in Samswegen, einem Ortsteil der Gemeinde Niedere Börde, hinterhergefahren, hieß es. Nach zwölf Minuten hielten sie ihn an. Bei der anschließenden Kontrolle habe sich herausgestellt, dass der Jugendliche keine Fahrerlaubnis für ein Fahrzeug habe, das so schnell fahren könne.

Der 15-Jährige gab an, sein Fahrzeug baulich verändert zu haben. Die Beamten verboten ihm die Weiterfahrt und nahmen ihm seinen Führerschein ab. Gegen ihn wird den Angaben nach nun wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens, Fahrens ohne Führerschein sowie eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz ermittelt.