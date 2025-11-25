Die Spritztour eines 15-Jährigen mit einem Auto im Landkreis Osnabrück endet in einer rasanten Flucht vor der Polizei. Nach einigen Kilometern Fahrt im Nebel endet die Fahrt. Was droht nun dem Fahrer?

Bramsche - Ein 15-Jähriger hat sich im Landkreis Osnabrück in der Nacht zu Dienstag mit einem Auto in dichtem Nebel eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert. Dabei sei der Jugendliche zum Teil deutlich schneller als 100 Kilometer in der Stunde gefahren - und das bei Sichtweiten von nur 20 bis 50 Metern, berichtete ein Polizeisprecher.

Seinen Angaben zufolge bemerkte eine Streife das Auto am frühen Morgen auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in Bramsche. Als die Polizisten das Auto kontrollieren wollten, habe der Fahrer aufs Gas getreten und sei davongefahren.

Freiwillig angehalten

Die Verfolgungsfahrt endete einige Kilometer entfernt in der Ortschaft Nortrup. Der Fahrer habe freiwillig angehalten, hieß es. Allerdings habe der Beifahrer seine Flucht zunächst zu Fuß fortgesetzt, sei aber später mit seiner Mutter zur Polizeidienststelle gekommen - er war erst 13 Jahre alt. Gegen den 15-jährigen Fahrer leitete die Polizei mehrere Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. Nach ersten Erkenntnissen sei durch die Autofahrt niemand gefährdet worden, so der Polizeisprecher.