Borkwalde - Ein 15-Jähriger hat sich in Borkwalde (Landkreis Potsdam-Mittelmark) mit einem selbstgebauten Böller verletzt. Der Jugendliche habe den Knallkörper entzünden wollen, sagte eine Sprecherin der Polizei. Dabei verletzte er sich. Über den Grad der Verletzung machten die Beamten keine Angaben. Der 15-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt nun.