Ein Jugendlicher baut in Borkwalde einen Knallkörper. Beim Entzünden trägt er Verletzungen davon.

Von dpa 14.08.2025, 16:26
In Borkwalde hat sich ein Jugendlicher mit einem Knaller verletzt. (Symbolbild)
In Borkwalde hat sich ein Jugendlicher mit einem Knaller verletzt. (Symbolbild) David Young/dpa

Borkwalde - Ein 15-Jähriger hat sich in Borkwalde (Landkreis Potsdam-Mittelmark) mit einem selbstgebauten Böller verletzt. Der Jugendliche habe den Knallkörper entzünden wollen, sagte eine Sprecherin der Polizei. Dabei verletzte er sich. Über den Grad der Verletzung machten die Beamten keine Angaben. Der 15-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt nun.