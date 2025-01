Georgenthal - Bei einem Brand im Landkreis Gotha ist ein Schaden von rund 150 000 Euro entstanden. In der Nacht waren den Angaben der Polizei zufolge Werkstatt- und Lagergebäude an der Lohmühle in Georgenthal in Brand geraten. Die Brandursache ist noch unbekannt, wie es weiter hieß. Die Feuerwehr löschte die Flammen, die Gebäude wurden jedoch größtenteils durch das Feuer zerstört. Verletzt wurde niemand. Weitere Ermittlungen wurden von der Polizei eingeleitet.