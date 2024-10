Osnabrück - Ein 16 Jahre alter Motorradfahrer ist im Landkreis Osnabrück bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, fuhr der junge Mann am Freitagabend auf einer Landstraße in Richtung Bad Laer, als er aus bislang unbekannter Ursache plötzlich stark abbremste. Der nachfolgende Autofahrer konnte trotz einer Vollbremsung einen Zusammenprall nicht verhindern. Der Rettungsdienst brachte den Motorradfahrer in ein Krankenhaus, wo er wenige Stunden später starb.

Der 18 Jahre alte Autofahrer verletzte sich leicht, seine drei 17 Jahre alten Mitfahrer blieben unverletzt. Die Landstraße wurde während der Unfallaufnahme beidseitig gesperrt.