Berlin - Bei einem Verkehrsunfall in Berlin-Köpenick ist am Freitag eine 16-jährige Mopedfahrerin verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war die Jugendliche auf der Salvador-Allende-Brücke auf der rechten von zwei Fahrspuren unterwegs, als sie vor sich ein Auto bemerkte, das dort offenbar wegen einer Panne mit eingeschalteter Warnblinkanlage stand. Sie bremste, wurde von ihrem Moped geschleudert und prallte gegen den Wagen. Ihr Leichtkraftrad schleuderte auf den linken Fahrstreifen und traf dort ein anderes Auto. Die Jugendliche kam mit diversen Verletzungen in ein Krankenhaus. Die beiden Autofahrer blieben unverletzt.