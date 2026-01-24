Ein Auto kracht morgens um 3.30 Uhr gegen einen geparkten Lastwagen in Reinickendorf. Der Fahrer flüchtet zu Fuß, während sein Beifahrer schwer verletzt im Wagen ist und der Motor brennt.

Berlin - Ein Auto ist in Berlin-Reinickendorf gegen einen abgestellten Laster gefahren. Ein 16-jähriger Beifahrer im Wagen wurde lebensgefährlich verletzt, der Fahrer ist geflüchtet. Das Auto war am frühen Freitagmorgen auf der Aroser Allee zwischen Lindauer Allee und Emmentaler Straße in Richtung Holländerstraße unterwegs, wie die Polizei mitteilte.

Dort krachte der Wagen demnach gegen einen am rechten Straßenrand geparkten Lastwagen. Die Fahrzeugfront wurde deformiert und der Motor brannte. Vorbeifahrende Polizisten entdeckten den Unfall und zogen den schwer verletzten Beifahrer aus dem Wagen. Er kam mit Schädelbasis- und Beckenbruch ins Krankenhaus und schwebt den Angaben zufolge in Lebensgefahr.



Der Fahrer flüchtete während der Rettungsmaßnahmen unerkannt. Die Feuerwehr löschte die Flammen, die Polizei beschlagnahmte das Unfallauto. „Die Ermittlungen zum Hergang laufen noch“, sagte ein Polizeisprecher.