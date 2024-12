Pirna - Bei der Explosion eines illegalen Silvesterböllers ist ein 16-jähriger Jugendlicher in Pirna schwer an der Hand verletzt worden. Nach Angaben der Polizei in Dresden hatte der Junge am Montag auf offener Straße mit dem im nahegelegenen Tschechien erworbenen Knallkörper hantiert, der in seiner linken Hand detonierte. Ein Rettungshubschrauber brachte den Jungen in ein Krankenhaus.

Nur noch ein Finger der verletzten Hand sei funktionsfähig, sagte ein Polizeisprecher. Bei dem Unglück sei ein 15-jähriger Freund des Verletzten dabei gewesen. Die Einsatzkräfte hätten bei den Jugendlichen noch weitere illegale Böller aus Tschechien sichergestellt. Zuvor hatte die „Bild“ über den Vorfall berichtet.