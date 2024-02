Seeland - Ein 16-Jähriger ist am Freitag als Fußgänger auf der Autobahn 36 im Salzlandkreis ums Leben gekommen. Er habe auf Höhe der Anschlussstelle Hoym versucht, von rechts kommend die Fahrbahn zu überqueren, teilte die Polizei am Abend mit. Trotz Gefahrenbremsung habe der Fahrer eines Autos den Zusammenstoß mit dem Fußgänger nicht verhindern können. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Jugendliche auf den linken Fahrstreifen geschleudert. Er erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen. Warum der junge Mann die Fahrbahn betrat, sei noch unklar, hieß es weiter.

Der Unfall passierte gegen 16.40 Uhr, die A36 war in Richtung Bernburg bis zum späten Abend gesperrt. Es gab deshalb laut Polizei erhebliche Verkehrsbehinderungen.