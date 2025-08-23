weather wolkig
Unter Alkohol 16-Jähriger klaut abgestellten Linienbus und baut Unfall

Nichtmal ein Auto dürfte er lenken - im Saalekreis hat es ein Jugendlicher gleich mit einem Bus probiert. Er hatte leichtes Spiel: Der Schlüssel steckte. Der Fahrversuch hat erhebliche Konsequenzen.

Von dpa 23.08.2025, 13:47
Als die Polizisten den 16-Jährigen trafen, war der stark alkoholisiert. (Symbolbild) Julian Stratenschulte/dpa

Wettin-Löbejün - Im Saalekreis soll ein 16-Jähriger einen abgestellten Linienbus geklaut und damit einen Unfall gebaut haben. In der Nacht zum Samstag drang er in das Fahrzeug eines Omnibusunternehmens ein, wie die Polizei in Halle mitteilte. Der Fahrzeugschlüssel steckte im Zündschloss, sodass der Jugendliche den Bus starten und in Bewegung setzen konnte. 

Jedoch verlor der 16-Jährige während der Fahrt die Kontrolle über das Fahrzeug und landete damit an einem Betonpfeiler, so die Polizei. Als die Beamten den Jugendlichen erwischten, sei er „immens alkoholisiert“ gewesen. Er wurde an seine Erziehungsberechtigten übergeben. Die Polizei ermittelt nun wegen unbefugten Gebrauchs eines Fahrzeugs, gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr unter Alkoholeinwirkung sowie Fahrens ohne Fahrerlaubnis.