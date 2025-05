Ein Jugendlicher verliert die Kontrolle über sein E-Bike. Ein Hubschrauber fliegt ihn schwerstverletzt in eine Klinik. Das Gefährt hätte er gar nicht fahren dürfen.

Michendorf - Ein 16-Jähriger auf einem schnellen E-Bike ist bei Michendorf im Kreis Potsdam-Mittelmark gegen einen Baum geprallt - der Jugendliche erlitt sehr schwere Verletzungen. Wie die Polizei mitteilte, handelt es sich bei dem Gefährt um ein Enduro-E-Bike, das 16-Jährige nur mit einem Führerschein fahren dürfen. Den hatte der Jugendliche laut Polizei aber nicht.

Der 16-Jährige verlor am Morgen die Kontrolle über sein Elektrokleinkraftrad und prallte mit dem Kopf gegen einen Baum. Einen Helm trug er laut Polizei nicht. Zudem fehlte eine gültige Zulassung und Versicherung, die für diese Art von E-Bike nötig ist. Der 16-Jährige wurde so schwer verletzt, dass er mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum nach Berlin kam, wie die Polizei mitteilte.