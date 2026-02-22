Schwarzarbeit sorgt immer wieder für hohen wirtschaftlichen Schaden. In Bremen wurden deswegen im vergangenen Jahr rund 3.500 Strafverfahren eingeleitet.

Der Zoll in Bremen hat im vergangenen Jahr viele Verstöße gegen Schwarzarbeit aufgedeckt. (Symbolbil)

Bremen - Schwarzarbeit hat in Bremen im vergangenen Jahr einen bekanntgewordenen Schaden von mehr als 16 Millionen Euro verursacht. Die Summe ergebe sich unter anderem aus nicht gezahlten Steuern, Sozialversicherungsbeträgen und Mindestlöhnen, teilte der Zoll mit. Durch die Ermittlungsarbeit der Beamten wurden im Jahr 2025 knapp 3.500 Strafverfahren eingeleitet.

Zusammengerechnet wurden im vergangenen Jahr laut Zoll mehr als 660.000 Euro an Geldstrafen und über 24 Jahre an Freiheitsstrafen ausgesprochen. Außerdem wurden Bußgelder in Höhe von rund 830.000 Euro verhängt. Es wurden rund 370 Arbeitgeberprüfungen durchgeführt.

Dabei haben sich die Beamten laut Zoll auf Betriebe im Baugewerbe, auf Speditions-, Transport- und Logistikfirmen sowie auf Friseur- und Kosmetiksalons und Gaststätten konzentriert.