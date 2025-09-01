Steinach - Beim Brand eines Einfamilienhauses in Steinach (Landkreis Sonneberg) ist eine 17-Jährige verletzt worden. Das Feuer war in der Nacht zu Montag an der Fassade ausgebrochen und die Flammen griffen auf den Dachstuhl des Hauses über, wie die Polizei mitteilte. Die 17-Jährige erlitt eine Rauchgasvergiftung und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die weiteren drei Bewohner blieben unverletzt. Das Haus ist nicht mehr bewohnbar, der Sachschaden wird auf mindestens 100.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Ursache dauern an.