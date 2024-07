Dresden: Ein betrunkener Jugendlicher hat in Dresden einen Polizisten zweimal unvermittelt ins Gesicht geschlagen. Foto Illustration

Dresden - Ein 37 Jahre alter Polizist ist von einem 17-Jährigen in Dresden durch Faustschläge ins Gesicht leicht verletzt worden. Wie die Polizeidirektion Dresden mitteilte, war der Jugendliche nach erheblichem Alkoholkonsum in einer „offensichtlich hilflosen Lage“. Sie übergaben ihn deshalb in die Obhut seiner Mutter. Dabei habe er unvermittelt mit der Faust zweimal zugeschlagen. Bei dem 17-Jährigen wurde ein Alkoholwert von 2,7 Promille festgestellt.