Leipzig - Auf einem Gelände der Leipziger Stadtwerke wird am Sonntag (10.00 Uhr) ein 170 Meter hoher Schornstein gesprengt. Der Schlot ist ein Überbleibsel der Braunkohle-Ära in Leipzig. Bis 1996 wurden die Rauchgase des früheren Heizwerkes „Max Reimann“ darüber in die Luft abgeführt. Wie die Stadtwerke mitteilten, übernimmt eine Firma aus Thüringen die Sprengung. Rund um das Stadtwerke-Areal im Stadtteil Connewitz wird ein Sperrkreis eingerichtet. Anwohnerinnen und Anwohner sollten ihre Fenster geschlossen halten, weil mit einer Staubwolke zu rechnen sei. Interessierte könnten die Sprengung in einem Livestream verfolgen.