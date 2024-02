Ein Schild mit der Aufschrift „Notaufnahme“ hängt an einem Krankenhaus.

Peine - Bei einem schweren Verkehrsunfall in Peine hat eine 18 Jahre alte Autofahrerin lebensgefährliche Verletzungen erlitten. Der Wagen der Frau sei am Montagabend aus bislang ungeklärter Ursache von der Straße abgekommen und auf den Grünstreifen geraten, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Die 18-Jährige verlor dabei die Kontrolle über ihr Auto, es geriet ins Schleudern und überschlug sich. Schließlich blieb der Wagen auf dem Dach liegen.

Die junge Frau erlitt schwerste Verletzungen und kam per Rettungswagen ins Krankenhaus. Zwei Jugendliche im Alter von 14 und 15 Jahren wurden leicht verletzt, sie kamen ebenfalls ins Krankenhaus. Die Straße wurde zeitweise komplett gesperrt.