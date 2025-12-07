Dessau-Roßlau - Bei einer Weihnachtsveranstaltung im Dessauer Ortsteil Mosigkau hat ein 18-Jähriger zwei Besucher mit einem Messer bedroht. Wie die Polizei mitteilte, hatte sich der junge Mann am Samstagabend aggressiv verhalten und sollte deshalb das Gelände verlassen. Daraufhin kam es zu Streitigkeiten, in deren Verlauf der 18-Jährige ein Einhandmesser zog - ein Messer, dessen Klinge sich mit einer Hand öffnen lässt.

Besucher des Adventsfest „Advent in den Höfen“ konnten das Messer sichern. Anschließend kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen dem Beschuldigten und mehreren Besuchern. Die Polizei stellte die Personalien des 18-Jährigen fest, brachte ihn nach Hause und erteilte ihm einen Platzverweis.