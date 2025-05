Ein Auto mit vier Insassen kommt in einer Kurve von der Straße ab und prallt gegen einen Baum. Das Fahrzeug überschlägt sich. Es gibt mehrere Verletzte.

Bei einem Unfall in Bohmte wurde ein 18-Jähriger lebensgefährlich verletzt. (Symbolbild)

Bohmte - Ein 18-Jähriger wurde nach einem Unfall in Bohmte (Landkreis Osnabrück) lebensgefährlich verletzt. Wie die Polizei mitteilte, wurden die drei Beifahrer leicht verletzt. Das Auto mit insgesamt vier Insassen sei ersten Erkenntnissen in der Nacht zum Samstag in einer leichten Rechtskurve von der Straße abgekommen und mit einem Baum kollidiert. Daraufhin überschlug sich das Fahrzeug, hieß es.

Wie hoch der Schaden ist und wie es zum Unfall kam, sei bislang noch unklar. Die Beamten gehen einem Polizeisprecher zufolge aber davon aus, dass zu hohe Geschwindigkeit der Grund für den Zusammenprall sein könnte. Die drei Beifahrer waren alkoholisiert. Ob der Fahrer ebenfalls betrunken war, ist unbekannt.