Magdeburg - Nach dem gewaltsamen Tod einer 42 Jahre alten Frau und eines Neunjährigen in Magdeburg ist der 18 Jahre alte Sohn in Untersuchungshaft gekommen. Das zuständige Amtsgericht habe am Montag Haftbefehl wegen des Verdachts des Totschlags erlassen, teilte eine Polizeisprecherin in Magdeburg mit. Der Mann soll am Sonntagmorgen seine 42 Jahre alte Mutter und einen neunjährigen Bruder getötet haben. Zum Motiv wurde noch nichts bekannt. Die Ermittlungen zur Tatwaffe laufen.

Laut Polizei wurden mehrere Gegenstände sichergestellt, darunter auch Messer. Der Beschuldigte und die Opfer haben laut Polizei einen aserbaidschanischen Hintergrund, besitzen aber sowohl die türkische als auch die russische Staatsbürgschaft.

Bei dem Vorfall am Sonntag waren auch weitere Geschwister des Tatverdächtigen verletzt worden. Es handelt sich dabei um zwei Mädchen im Alter von 13 und 15 Jahren sowie um einen 17-Jährigen. Sie wurden in Krankenhäusern stationär behandelt.