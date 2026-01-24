Bei Glätte fährt ein junger Autofahrer über einen Stromkasten. Verletzt wird bei dem Unfall niemand. Konsequenzen hat der Crash aber trotzdem.

Friesoythe - Ein 18-jähriger Autofahrer hat bei Glatteis in Friesoythe (Landkreis Cloppenburg) mit seinem Wagen einen Stromkasten überfahren. In Teilen der Ortschaft Altenoythe wurde dadurch am Mittag die Stromversorgung zeitweise unterbrochen, teilte die Polizei mit. Nach Angaben der Polizei war der junge Fahrer mit nicht angepasster Geschwindigkeit unterwegs gewesen. Verletzt wurde bei dem Crash niemand. Die Straße musste wegen auslaufender Flüssigkeiten und Reinigungsarbeiten voll gesperrt werden.