Ein Unbekannter greift in Berlin eine junge Frau und ihre Mutter an. Er kannte seine Opfer wohl nicht. Was waren die Gründe für die Attacke?

Berlin - Nach einem schweren Angriff in Berlin-Lichtenberg schwebt das 19 Jahre alte Opfer nicht mehr in Lebensgefahr. Das teilte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft auf Anfrage mit. Die junge Frau hatte bei der Attacke in der Nacht zum Sonntag in der Schwarzmeerstraße lebensbedrohliche Stichverletzungen erlitten. Auch ihre 51 Jahre alte Mutter, die ihr zur Hilfe kam, wurde schwer verletzt.

Der unbekannte Täter ist noch nicht gefasst. Auch die mögliche Tatwaffe wurde laut Staatsanwaltschaft bislang nicht gefunden. Nach den bisherigen Ermittlungen geht die Behörde nicht davon aus, dass Opfer und Täter sich kannten. Die Hintergründe der Tat seien noch völlig offen, hieß es. Die zuständige Mordkommission sucht nach Zeugen, die etwas mitbekommen haben könnten.

Nach den Angaben waren zwei außer Dienst befindliche Polizeibeamte den deutschen Frauen zu Hilfe geeilt. Sie hatten deren Schreie gehört und waren eingeschritten. Den Angreifer konnten sie nicht fassen, ihm gelang die Flucht.