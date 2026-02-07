Berlin - Ein 19-Jähriger ist bei einer Messerattacke an einer Bushaltestelle in Berlin-Neukölln schwer verletzt worden. Der junge Mann musste in einem Krankenhaus notoperiert werden, wie die Polizei mitteilte. Nach derzeitigem Stand bestehe keine Lebensgefahr mehr.

Nach den Angaben wartete der 19-Jährige in der Nacht zu Samstag gemeinsam mit einem Freund in der Sonnenallee auf einen Bus. Sie seien von einer fünfköpfigen, maskierten Gruppe Jugendlicher angesprochen worden. Es sei zu einer Schlägerei gekommen - dabei habe der junge Mann die Stichverletzungen erlitten. Die Angreifer flüchteten nach den Angaben in Richtung des S-Bahnhofs Köllnische Heide.