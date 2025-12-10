Mit Vollgas ins Unglück: Ein 19-Jähriger kracht bei einem mutmaßlichen Rennen gegen ein Häuschen – und verletzt sich schwer. Die Polizei sucht einen flüchtigen Fahrer.

Sehnde - Bei einem mutmaßlichen illegalen Autorennen in Sehnde (Region Hannover) ist ein 19-Jähriger schwer verletzt worden. Der junge Mann verlor nach Polizeiangaben die Kontrolle über seinen Wagen und prallte damit gegen ein kleines Gebäude. Die zweite beteiligte Person sei geflüchtet, teilte die Polizei mit.

Beide Fahrzeuge mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs

Nach bisherigen Erkenntnissen war der 19-Jährige aus Langenhagen am Dienstagabend mit seinem Wagen auf der Kreisstraße 148 in Richtung Sehnde unterwegs. Gleichzeitig fuhr dort ein weiteres bislang unbekanntes Auto. Beide Fahrzeuge seien mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit gefahren und hätten offenbar versucht, sich gegenseitig zu überholen.

An der Einmündung zur Bundesstraße 65 kam der 19-Jährige von der Fahrbahn ab, überfuhr einen Grünstreifen, querte beide Fahrstreifen der Bundesstraße und stieß frontal gegen ein Sanitärhäuschen. Der Fahrer wurde schwer verletzt und kam nach Polizeiangaben in ein Krankenhaus.

Zweiter Fahrer wird der Unfallflucht verdächtigt

Das kleine Gebäude wurde erheblich beschädigt und gilt der Polizei zufolge als einsturzgefährdet. Den Gesamtschaden schätzen die Ermittler auf rund 35.000 Euro. Gegen den 19-Jährigen leitete die Polizei ein Verfahren wegen der Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen ein.

Zudem wird gegen den unbekannten zweiten Fahrer wegen des Verdachts der Unfallflucht ermittelt. Führerschein und Auto des 19-Jährigen wurden beschlagnahmt. Die Polizei sucht Zeugen.