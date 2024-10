Ein 19-Jährige eilt über die Gleise nahe dem Bahnhof in Niedergebra. Ein herannahender Zug kann nicht mehr rechtzeitig stoppen. Der junge Mann überlebt nicht.

19-Jähriger in Niedergebra von Zug erfasst

Ein 19-Jähriger ist in Niedergebra von einem Zug erfasst worden. (Symbolbild)

Niedergebra - Ein 19-Jähriger ist in Niedergebra (Landkreis Nordhausen) von einem Zug erfasst worden und gestorben. Der junge Mann überquerte am Morgen - vermutlich um einen abfahrenden Zug noch zu erreichen - die Gleise nahe dem Bahnhof, als sich ein Zug aus der anderen Richtung näherte, wie ein Sprecher der Bundespolizei in Erfurt mitteilte. Trotz Notbremsung konnte die Bahn nicht mehr rechtzeitig anhalten, wie es hieß. Die 27 Passagiere im Zug blieben bei der Vollbremsung unverletzt. Die Strecke war laut Bundespolizei für fast drei Stunden gesperrt.