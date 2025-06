Ein Knall und ein verletzter junger Mann im Gleis: Zeugen verständigen am Bahnhof Bamberg die Polizei. Die warnt vor lebensgefährlichen Aktionen an Gleisen und auf Zügen.

Notfall am Gleis

Ein 19-Jähriger aus Thüringen ist auf einen Regionalzug geklettert und am Bahnhof Bamberg durch einen Stromschlag verletzt worden. Wie die Bundespolizei mitteilte, hatten Zeugen am Mittwochnachmittag die Polizei verständigt - sie hätten einen lauten Knall gehört und dann entdeckt, dass ein junger Mann im Gleis saß.

Nach ersten Ermittlungen stellte sich heraus, dass der 19-Jährige, der sich selbst als „Trainsurfer“ bezeichnet haben soll, auf den Regionalzug geklettert war - und beim Einfahren in den Bahnhof mit einer Stromverbindung zwischen zwei Personenwagen in Berührung kam. Dabei habe er einen Stromschlag erlitten und sei ins Gleisbett gestürzt. Mit Verbrennungen und Abschürfungen kam er ins Krankenhaus. Laut Mitteilung muss er sich wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr verantworten.

Zudem warnte die Bundespolizei: Der Aufenthalt in und an den Gleisen sei lebensgefährlich - genauso wie das Mitfahren auf Zügen.