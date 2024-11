Zörbig - Ein 19 Jahre alter Autofahrer ist bei einem Unfall nahe Zörbig ums Leben gekommen. Aus bislang unbekannten Gründen ist der Mann am Mittwochabend mit seinem Auto von der Kreisstraße 2069 abgekommen und gegen einen Straßenbaum geprallt, so die Polizei. Dabei wurde er im Fahrzeug eingeklemmt und starb noch am Unfallort.