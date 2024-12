Unvermittelt soll der junge Mann die alte Frau angegriffen haben. Als sie schon am Boden lag, ließ er nicht von ihr ab.

Ein 19-jähriger Mann griff eine ältere Frau an. (Symbolbild)

Berlin - Ein bereits polizeibekannter 19-jähriger Mann soll eine 84-jährige Frau in Berlin-Spandau von ihrem Elektro-Rollator gestoßen haben. Die Frau stürzte nach dem plötzlichen Angriff am Montagnachmittag nach Angaben der Polizei in der Seegefelder Straße mit dem Kopf auf die Straße und verletzte sich.

Anschließend soll der Mann den Rollator hochgehoben und auf die am Boden liegende Frau geworfen haben. Die Frau stand anschließend unter Schock. Der 19-Jährige wurde von der Polizei festgenommen.