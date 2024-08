Das Land investiert in neue Fahrzeuge für die Polizei. So sehen die Modelle aus.

19 neue Einsatzfahrzeuge für die Polizei in Sachsen-Anhalt

Magdeburg - Die Polizei in Sachsen-Anhalt hat 19 neue Funkstreifenwagen erhalten. Die Fahrzeuge sollen in den Polizeiinspektionen Magdeburg, Halle, Dessau-Roßlau sowie Stendal sowie auf den Autobahnen zum Einsatz kommen, teilte das Innenministerium mit. Sie verfügten über eine erweiterte Ausstattung, dazu zählen ein zusätzliches Blaulicht in erhöhter Position sowie eine erhöhte Anzahl von Warnbaken.