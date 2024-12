Osnabrück - Im ersten Spiel unter Trainer Marco Antwerpen ist dem VfL Osnabrück gegen Rot-Weiss Essen ein Befreiungsschlag gelungen. Im Abstiegskampf der 3. Fußball-Liga siegten die Niedersachsen mit 2:0 (1:0) und verkürzten den Abstand auf einen Nichtabstiegsplatz auf fünf Punkte.

Dank Treffern von Dave Gnaase (16. Minute) und Bashkim Ajdini per Elfmeter (90. +9) überzeugte Osnabrück vor allem mit Effizienz. Die Essener kontrollierten das Spiel über weite Phasen, strahlten trotz vieler Torchancen aber nicht genug Gefahr aus. RWE-Trainer Uwe Koschinat musste bei seinem Debüt an alter Wirkungsstätte direkt eine schmerzhafte Niederlage einstecken. Der 53-Jährige war noch bis zum September Trainer in Osnabrück.

RWE macht das Spiel, doch nur Osnabrück trifft

In einer ausgeglichenen Anfangsphase suchten beide Mannschaften den Weg zum Tor. Gnaase sorgte für Jubel an der Bremer Brücke zum Beben, als er sehenswert aus spitzem Winkel zum 1:0 traf (16.).

Essen ließ sich vom Gegentor nicht beirren und machte weiter Druck nach vorn. Osnabrück kam nur noch selten an den Ball, hatte aber die deutlich besseren Chancen. Einen Kopfball von Erik Engelhardt kratzte Essen noch von der Linie (45.+2). Der eingewechselte Marcus Müller vergab für den VfL die größte Chance der zweiten Hälfte (66.).

Die Nachspielzeit musste Essen in Unterzahl zu Ende spielen. Mustafa Kourouma sah spät Gelb-Rot (90. +5). Nach einem Foul von Michael Schultz gab es zum Abschluss noch einen Elfmeter. Ajdini verwandelte sicher und ließ Osnabrück endgültig aufatmen (90. +9).