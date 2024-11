Die späte Revanche gegen Unterhaching für die verlorenen Relegationsspiele ist geglückt. Mit dem fünften Heimsieg klettert Aufsteiger Energie Cottbus wieder an die Spitze der Liga.

Maximilian Krauß brachte Energie in Führung.

Cottbus - Aufsteiger Energie Cottbus ist wieder an die Tabellenspitze der 3. Fußball-Liga zurückgekehrt. Am 16. Spieltag gewann die Mannschaft von Trainer Claus-Dieter Wollitz mit 2:0 (1:0) gegen die Spielvereinigung Unterhaching. Maximilian Krauß (25.) mit einem formschönen Schlenzer von der Strafraumgrenze und Hachings Tim Hoops (48.) mit einem Eigentor erzielten vor 9.177 Zuschauern die Tore.

Anderthalb Jahre nach den beiden verlorenen Aufstiegsspielen gegen Unterhaching behielten die Cottbuser dieses Mal die Oberhand. Die Lausitzer mussten gleich drei wichtige Stammspieler ersetzen: Neben dem gesperrten Mittelfeldorganisator Dominik Pelivan fehlten auch der erkrankte Kreativspieler Tolcay Cigerci sowie der am Oberschenkel verletzte Abwehrchef Filip Kusic.

Gegen die ebenfalls ersatzgeschwächten Gäste taten sich die Cottbuser anfangs schwer. Allerdings fielen die Treffer der Gastgeber zu idealen Zeitpunkten und gaben dem Spiel die entscheidende Richtung. Danach hatten die Lausitzer sogar die Chance, das Ergebnis noch deutlicher zu gestalten.

Für den FCE ist es bereits der fünfte Heimsieg in dieser Saison. Mit inzwischen 37 Toren stellen die Lausitzer zudem die beste Offensive der gesamten Liga. Mit 30 Punkten hat Energie das von Trainer Wollitz erhoffte Ziel für die Hinrunde bereits erreicht. Am kommenden Samstag treten die Cottbuser beim SV Waldhof Mannheim an. Dort gibt es das Wiedersehen mit den Ex-Cottbusern Martin Kobylanski und Janne Sietan.