2,14 Millionen Menschen leben in Sachsen-Anhalt

Die Einwohnerzahlen auf Grundlage des Zensus hatten besonders in Halle für Kritik gesorgt. Die Stadt rechnete nach. (Symboldbild)

Halle - Ende 2023 wohnten in Sachsen-Anhalt 2.144.570 Menschen. Das teilte das Statistische Landesamt in Halle mit. Demnach war die Landeshauptstadt Magdeburg mit 242.291 Personen die einwohnerreichste Stadt des Bundeslandes. Halle folgte auf Platz zwei mit 227.639 Personen. In der kreisfreien Stadt Dessau-Roßlau seien 76.062 Personen mit alleiniger Wohnung oder Hauptwohnung gemeldet.

Die Angaben des Statistischen Landesamts seien das Ergebnis der Fortschreibung des Bevölkerungsstandes auf Grundlage des zweiten gesamtdeutschen Zensus vom 15. Mai 2022.

An den Zensus-Ergebnissen hatte es insbesondere in der Stadt Halle heftige Kritik gegeben. Statt auf die ursprünglich von der Behörde ermittelte Einwohnerzahl von rund 226.600 Menschen kommt Halle nach eigenen Recherchen auf rund 243.350 Einwohner. Die Hochrechnungen des Zensus spielen eine entscheidende Rolle bei der Vergabe von Finanzmitteln an Städte und Kommunen.