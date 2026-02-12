Noch ist alles drin für den VfL Wolfsburg. In der Playoff-Runde der Champions League verhindern die Bundesliga-Fußballerinnen noch spät eine Heimniederlage gegen Juventus Turin.

Wolfsburg - Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg haben in der Champions League große Moral gezeigt. Im Playoff-Hinspiel gegen den italienischen Meister Juventus Turin machte der Tabellenzweite der Bundesliga aus einem 0:2-Rückstand noch ein 2:2 (0:1)-Unentschieden.

Der Ausgleich durch Sarai Linder fiel erst in der fünften Minute der Nachspielzeit. Die Entscheidung fällt in der zweiten Partie am kommenden Donnerstag in Turin. Die Siegerinnen qualifizieren sich für das Viertelfinale.

Vor 2.452 Zuschauern ging Juventus bereits in der 7. Minute durch die Portugiesin Ana Capeta in Führung. Die Dänin Amalie Vangsgaard erhöhte in der zweiten Halbzeit auf 2:0 (61.). Janina Minge brachte die Wölfinnen per Handelfmeter noch einmal heran (82.). Nach Linders sehenswertem Ausgleich pfiff die Schiedsrichterin das Spiel ab.

Wolfsburg ohne Spielrhythmus

Der größte Unterschied zwischen beiden Teams ist der Spielrhythmus. Juventus bestritt im AOK-Stadion bereits die siebte Partie seit dem Jahreswechsel. Bei den Wolfsburgerinnen waren zuvor zwei von drei Spielen wegen des Winterwetters ausgefallen.

Entsprechend schwer tat sich der VfL. Die beste Chance der ersten Halbzeit war eine verunglückte Flanke von Svenja Huth, bei der der Ball auf die Torlatte fiel (16.).

Nach der Pause hatte Nationalspielerin Minge zunächst die gute Schusschance zum 1:1 (60.). Im Gegenzug fälschte VfL-Verteidigerin Caitlin Dijkstra einen Schuss von Vangsgaard unglücklich zum 0:2 ab.

In der Schlussphase half zunächst der Videoschiedsrichter dem VfL: Er erkannte nach einem Eckball ein Handspiel im Turiner Strafraum. Am Ende drängten die Wolfsburgerinnen mit Erfolg auf den Ausgleich.