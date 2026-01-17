Wer ein Digitalisierungsprojekt in Sachsen-Anhalt plant, kann jetzt Förderanträge stellen. Bis zu 200.000 Euro werden komplett übernommen.

Digitalisierungsministerin Lydia Hüskens (FDP) wünscht sich Projekte, die einen nachhaltigen Beitrag zur digitalen Transformation und Leistungsfähigkeit des Landes leisten. (Archivbild)

Magdeburg - Aus dem Infrastruktur-Sondervermögen stehen in Sachsen-Anhalt 2,5 Millionen Euro für Digitalisierungsprojekte bereit. Ab sofort können Förderanträge gestellt werden, wie das Ministerium für Infrastruktur und Digitalisierung in Magdeburg mitteilte. Unterstützt werden etwa die Anschaffung digitaler Infrastruktur und technischer Systeme, der Erwerb dauerhafter oder zeitlich begrenzter digitaler Nutzungsrechte sowie die Entwicklung und Beauftragung digitaler Verfahren.

„Kurz gesagt, wünsche ich mir Projekte, die einen nachhaltigen Beitrag zur digitalen Transformation und Leistungsfähigkeit unseres Bundeslandes auf allen Ebenen leisten“, fasste Digitalisierungsministerin Lydia Hüskens (FDP) zusammen.

Bis zu 200.000 Euro werden komplett gefördert

Projekte mit einem Volumen von bis zu 200.000 Euro werden nach Angaben des Ministeriums komplett gefördert. Sind die Ausgaben höher, müsse die darüber hinausgehende Summe durch Eigenmittel der Antragsteller oder Dritter gedeckt werden. Anträge können bis zum 31. März über das Beteiligungsportal des Landes Sachsen-Anhalt gestellt werden.

Zum 1. Januar 2026 trat das Infrastruktur-Sondervermögensgesetz in Kraft. Es regelt die Verteilung von Mitteln in Höhe von 2,61 Milliarden Euro, die das Land vom Bund erhält. Insgesamt 1,6 Milliarden Euro werden den Kommunen als pauschale Budgets zur freien Verwendung gewährt. Der Landesanteil liegt bei rund einer Milliarde Euro.