Halle - Unternehmen sollen so umweltfreundlich Kunden beliefern oder größere Gegenstände transportieren: Bei der jüngsten Lastenrad-Förderrunde sind beim Landesverwaltungsamt 20 Anträge mit einem Gesamtvolumen von mehr als 300.000 Euro eingegangen. Die Anträge würden derzeit auf ihre Förderfähigkeit geprüft, teilte eine Sprecherin in Halle auf Nachfrage mit. Sollten alle vorliegenden Anträge die Fördervoraussetzungen erfüllen, werde bei einer Regelförderquote von 60 Prozent das für den Förderaufruf zur Verfügung stehende EU-Budget in Höhe von 200.000 EUR nahezu ausgeschöpft.

Wann die ersten Fördermittel ausgezahlt werden können, hängt davon ab, wie schnell die Zuwendungsempfänger ihre Lastenräder beschaffen und die Nachweise zur Auszahlung einreichen. Der Förderaufruf richtete sich an Unternehmen, Vereine, öffentliche und private Einrichtungen, nicht aber an Privatpersonen. Anträge können wieder in den Jahren 2025 und 2026 jeweils vom 15. bis 31. März und vom 15. bis 30. September gestellt werden, so das Landesverwaltungsamt.