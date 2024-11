Meißen - Ein 20-Jähriger soll in Meißen seinen Hund auf einen Fußgänger gehetzt und anschließend mit einem Teleskopstock auf den Mann eingeschlagen haben. Der 41-Jährige wurde schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Den bisherigen Ermittlungen zufolge wollte der Fußgänger am Mittwochabend auf der Eisenbahnbrücke in Meißen den 20-Jährigen und dessen Hund überholen, als der Hund ihn plötzlich biss. Daraufhin entwickelte sich ein verbaler Streit, bei dem der 20-Jährige den Hund erneut auf den Mann losließ und zudem mit einem Teleskopschlagstock auf ihn einschlug.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun gegen den 20-Jährigen wegen gefährlicher Körperverletzung. Seinen Hund musste der Mann vorerst abgeben.