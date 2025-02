Mit einer Schreckschusswaffe feuert ein 20-Jähriger in Lüneburg auf ein Auto. Danach beginnt ein Versteckspiel vor der Polizei.

In Lüneburg feuert ein 20-Jähriger mit einer Schreckschusswaffe auf ein Auto. (Symbolbild)

Lüneburg - Ein 20-Jähriger hat in Lüneburg auf ein vorbeifahrendes Auto geschossen. Am Samstagabend habe der junge Mann im Hafenviertel mit einer Schreckschusswaffe einen Schuss abgegeben - verletzt worden sei aber niemand, teilte die Polizei mit. Danach versteckte er sich. Dennoch fanden ihn die Beamten. Die Waffe hatte er zu diesem Zeitpunkt aber nicht mehr bei sich, er wurde auch nicht festgenommen. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an.