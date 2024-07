20-Jähriger nach Unfall mit Hubschrauber in Klinik gebracht

Eichsfeld: Ein 20-Jähriger wurde nach einem Unfall mit einem Hubschrauber in die Klinik gebracht. (Symbolbild)

Niederorschel - Drei Personen sind am Mittwochabend bei einem Unfall im Eichsfeld verletzt worden. Ein 20-Jähriger wurde schließlich aufgrund seiner schweren Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Der Mann sei am Abend mit dem Auto auf der Kreisstraße 211 unterwegs gewesen, als es zwischen Niederorschel und einer Abzweigung nach Bernterode und nach Gerterode zu einer Kollision mit einem weiteren Auto kam.

Die Unfallursache und der Hergang seien bislang unklar, teilte die Polizei weiter mit. Die beiden Autos seien vermutlich in die gleiche Richtung unterwegs gewesen. Neben dem 20-Jährigen seien auch die Insassen des anderen Autos in dem Geschehen verletzt worden. Eine 19-jährige Frau und ein 18-jähriger Mann hätten demnach leichte Verletzungen erlitten.

Die Strecke war zwei Stunden lang gesperrt.