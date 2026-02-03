Die Zahl der schwerwiegenden Verstöße in Nutztierhaltungen ist gesunken – doch Mängel bleiben ein Thema.

Besonders in der Schweine-, Rinder- sowie Schaf- und Ziegenhaltung gibt es laut dem Tierschutzbericht Verbesserungsbedarf. (Symbolbild)

Magdeburg - In Sachsen-Anhalt sind zuletzt bei jeder fünften Tierschutzkontrolle in Nutztierhaltungen Mängel entdeckt worden. „In 2.190 Kontrollen von insgesamt 1.681 Nutztierhaltungen wurden Verstöße in 20,6 Prozent der Fälle festgestellt“, teilte das Agrarministerium in Magdeburg zu den Ergebnissen des Tierschutzberichts für das Jahr 2024 mit.

Besonders in der Schweine-, Rinder-, Schaf- und Ziegenhaltung werde Verbesserungsbedarf identifiziert. Dennoch gebe es eine positive Entwicklung: Die Zahl der schwerwiegenden Verstöße ging im Vergleich zum Vorjahr um 10,5 Prozent zurück.