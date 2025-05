In einem Wald in der Westlausitz liegt eine Tote. Die Ermittler gehen von einem Gewaltverbrechen aus - unter Verdacht steht ein 16-Jähriger. Viele Fragen sind offen.

21-Jährige liegt tot im Wald - Was wir wissen und was nicht

In einem Waldstück bei Laußnitz in Ostsachsen haben Polizeibeamte die Leiche einer 21-Jährigen gefunden.

Laußnitz - In einem Waldstück in Ostsachsen haben Polizeibeamte die Leiche einer 21-Jährigen gefunden, ein 16-Jähriger wurde festgenommen. Was wir bis jetzt wissen - und was nicht.

Was wir wissen

Tatort: Am frühen Sonntagmorgen haben Beamte des Polizeireviers Kamenz eine Leiche in einem Waldgebiet bei Laußnitz gefunden.

Opfer: Bei dem Opfer handelt es sich laut Polizei um eine 21-jährige Deutsche.

Gibt es einen Tatverdächtigen? Es besteht der Verdacht eines Tötungsdelikts, ein 16-Jähriger wurde festgenommen. Er besitzt laut Polizei ebenfalls die deutsche Staatsbürgerschaft.

Wie geht es weiter? Der Jugendliche soll im Laufe des Tages einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden. Eine Mordkommission ermittelt.

Wie wurde die Leiche gefunden? Zeugen informierten die Polizei am frühen Sonntagmorgen, dass in dem Forst, der die Gemeinde in der Westlausitz umgibt, eine leblose Person liegt.

Was wir nicht wissen