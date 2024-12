Berlin - Ein 21-jähriger Mann ist in Berlin-Zehlendorf niedergestochen worden. Er gab an, ein anderer Mann habe ihn am Montagabend gegen 20.30 Uhr in einem Park am Teltower Damm mit einem Messer angegriffen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der junge Mann erlitt Stichverletzungen im Rücken und an der Brustwirbelsäule sowie eine Schnittwunde im Gesicht. Er musste in einem Krankenhaus notoperiert werden. Der Grund für den Angriff war zunächst nicht bekannt.