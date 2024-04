Ein Polizeifahrzeug fährt mit Blaulicht an einem Gebäude vorbei.

Bremen - Nach dem bewaffneten Überfall auf einen Uhrmacher Anfang April in Bremen hat die Polizei einen 21-Jährigen festgenommen. Aufgrund des dringenden Tatverdachts erließ das Amtsgericht auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bremen Haftbefehl gegen den jungen Mann, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Umfangreiche Ermittlungen hatten demnach zur Identifizierung des Verdächtigen geführt, Spezialeinsatzkräfte hatten den 21-Jährigen am Freitag geschnappt.

Bei dem Überfall hatte der mit Kapuze und Schal maskierte Räuber den 72 Jahre alten Uhrmacher laut Polizei mit Reizgas besprüht und mit Faustschlägen verletzt. Eine 53 Jahre alte Nachbarin war dem Ladenbesitzer zu Hilfe geeilt. Sie hatte den Täter mit einem Holzstock geschlagen und um Hilfe gerufen, bis dieser schließlich ohne Beute flüchtete. Der Uhrmacher erlitt leichte Verletzungen, im Geschäft wurden Vitrinen beschädigt.