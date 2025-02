Lüneburg - In Lüneburg wird am Samstag (16.00 Uhr) der 21. schwule Heidekönig gesucht. Bisher gibt es zwei Bewerber für die Wahl im Fürstensaal des historischen Rathauses der Hansestadt. Der scheidende König Keno I. übernahm das Amt im vergangenen Jahr. Er repräsentierte Lüneburg und die queere Community bei zahlreichen Veranstaltungen – vom Heideblütenfest in Amelinghausen über Spargel- und Erntedankfeste bis zum Christopher Street Day in Hamburg.

Die Ursprünge des Amtes reichen ins Jahr 2000, als die Lüneburger Kampagne „Hin und Wech“ den Titel ins Leben rief. Ziel war es, ein queeres Pendant zu traditionellen Majestäten wie der Heidekönigin zu schaffen und zugleich Aufmerksamkeit für die Gefahren von HIV zu wecken. Während der Corona-Zeit wurde kein Titel vergeben.