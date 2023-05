210 Gasthörer an Thüringens Hochschulen

Studentinnen und Studenten sitzen während einer Vorlesung in einem Hörsaal.

Erfurt - An den Hochschulen im Freistaat haben sich im vergangenen Wintersemester 210 Gasthörer eingeschrieben. Das waren acht mehr als im Wintersemester 2021/2022, wie das Thüringer Landesamt für Statistik am Montag mitteilte. Demnach verfolgten im vergangenen Wintersemester 89 Frauen und 121 Männer Vorlesungen als Gäste. Die meisten Gasthörer verzeichnete die Friedrich-Schiller-Universität in Jena, wo 124 eingeschrieben waren.

Gasthörerinnen und Gasthörer können einzelne Kurse und Lehrveranstaltungen besuchen, ohne die Hochschulreife nachweisen zu müssen. Die beliebteste Fachrichtung war im Wintersemester Geschichte, gefolgt von Philosophie. Das Durchschnittsalter betrug 57 Jahre, die Altersspanne der Gasthörer reichte von 17 bis 88 Jahren.